деревня Леушкино, деревня Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Леушкино

Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1612Леушкино, д. каз.при р. Тошне.56236651
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Нестеровская волость
172. Леумкино, деревня бывшая государственная, дворов 32, жителей 153, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Нестеровская волость
2322ЛеушкиноДомшинское.Николаевский Единоверческий Христорождественский Домшинскийбывшие государственные522408794
24Лупанда 2)Дом. и Кат.Николаевский Единоверческий Христорождественский Домшинскийсобственники504388

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Володарская волость
Леушкино666123деревняРусские499999198

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Домшинский сельсовет
Леушкино 6714деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: 2,5 км.Зимнее: 17 км. Летнее: 17 км.Зимнее: 49 км. Летнее: 49 км.5149

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Шекснинский район
34135Леушкинодеревня59°06'с.ш.39°02'в.д.O-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Шекснинский муниципальный район, Угольское сельское поселение
19658440147д Леушкинодеревня
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