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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1612Леушкино, д. каз.при р. Тошне.563½236651Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
172. Леумкино, деревня бывшая государственная, дворов 32, жителей 153, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2322ЛеушкиноДомшинское.Николаевский Единоверческий Христорождественский Домшинскийбывшие государственные522408794
24—Лупанда 2)Дом. и Кат.Николаевский Единоверческий Христорождественский Домшинскийсобственники504388
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Леушкино666123деревняРусские499999198
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Леушкино 6714деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: 2,5 км.Зимнее: 17 км. Летнее: 17 км.Зимнее: 49 км. Летнее: 49 км.5149
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34135Леушкинодеревня59°06'с.ш.39°02'в.д.O-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19658440147д Леушкинодеревня