Соловьева (Белкина) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Белкина) Евдокия Александровна

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Место рождения

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.07.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1899

Отец: Белкин Александр Феофилактович

Мать: Белкина Варвара Дементьевна

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Феничева Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Соловьев Петр Иванович

Чаромское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Карпинская Рахиль Петровна

Отец ребёнка: Соловьев Петр Иванович

Чаромское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Спиридонова София Петровна

Отец ребёнка: Соловьев Петр Иванович

Чаромское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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