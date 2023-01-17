Соловьева (Белкина) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения26.07.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1899
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Феничева Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Соловьев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Карпинская Рахиль Петровна
Отец ребёнка: Соловьев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Спиридонова София Петровна
Отец ребёнка: Соловьев Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область