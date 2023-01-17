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Белкин Яков Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1897

Дата смерти

09.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1897

Отец: Белкин Александр Феофилактович

Мать: Белкина Варвара Дементьевна

Рождение ребёнка
С 1924 по 1925

Сын: Белкин Илларий (Илистрат) Яковлевич

Мать ребёнка: Белкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.05.1928

Дочь: Смирнова Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Белкина Анна Ивановна

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Прокопьева Лия Яковлевна

Мать ребёнка: Белкина Анна Ивановна

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Нилов Рахиль Яковлевна

Мать ребёнка: Белкина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Анна Ивановна

Смерть
09.10.1937
Причина смерти: расстрелян
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