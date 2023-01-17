Белкин Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1897
Дата смерти09.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1897
Рождение ребёнка
С 1924 по 1925
Сын: Белкин Илларий (Илистрат) Яковлевич
Мать ребёнка: Белкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1928
Дочь: Смирнова Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Белкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Прокопьева Лия Яковлевна
Мать ребёнка: Белкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Нилов Рахиль Яковлевна
Мать ребёнка: Белкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкина Анна Ивановна
Смерть
09.10.1937
Причина смерти: расстрелян