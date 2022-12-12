Смирнова (Белкина) Елена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1928
Отец: Белкин Яков Александрович
Мать: Белкина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область