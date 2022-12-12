Смирнова (Белкина) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Белкина) Елена Яковлевна

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Место рождения

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.05.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1928

Отец: Белкин Яков Александрович

Мать: Белкина Анна Ивановна

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Смирнов Петр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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