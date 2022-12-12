Белкина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1924 по 1925
Сын: Белкин Илларий (Илистрат) Яковлевич
Отец ребёнка: Белкин Яков Александрович
Рождение ребёнка
29.05.1928
Дочь: Смирнова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Белкин Яков Александрович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Прокопьева Лия Яковлевна
Отец ребёнка: Белкин Яков Александрович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Нилов Рахиль Яковлевна
Отец ребёнка: Белкин Яков Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Старое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область