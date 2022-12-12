Белкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелкина Анна Ивановна

Белкина Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Пронино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пронино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1924 по 1925

Сын: Белкин Илларий (Илистрат) Яковлевич

Отец ребёнка: Белкин Яков Александрович

Рождение ребёнка
29.05.1928

Дочь: Смирнова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Белкин Яков Александрович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Прокопьева Лия Яковлевна

Отец ребёнка: Белкин Яков Александрович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Нилов Рахиль Яковлевна

Отец ребёнка: Белкин Яков Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Яков Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Яков Александрович

Смерть
Неизвестно
Старое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close