Эндауров Аполлон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1865
Сын: Эндауров Константин Аполлонович
Мать ребёнка: Эндаурова Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Эндаурова Лидия Аполлоновна
Мать ребёнка: Эндаурова Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Эндауров Александр Аполлонович
Мать ребёнка: Эндаурова Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
30.01.1869 ст.
Дочь: Эндаурова Елена Аполлоновна
Мать ребёнка: Эндаурова Екатерина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно