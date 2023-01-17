Эндауров Аполлон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эндауров Аполлон Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Эндауров Григорий Иванович

Мать: Эндаурова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Эндауров Константин Аполлонович

Мать ребёнка: Эндаурова Екатерина Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Эндаурова Лидия Аполлоновна

Мать ребёнка: Эндаурова Екатерина Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Эндауров Александр Аполлонович

Мать ребёнка: Эндаурова Екатерина Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1869 ст.

Дочь: Эндаурова Елена Аполлоновна

Мать ребёнка: Эндаурова Екатерина Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эндаурова Екатерина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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