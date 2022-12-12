Эндаурова Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эндаурова Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Эндауров Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Эндауров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1839 ст.

Дочь: Эндаурова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Эндауров Григорий Иванович

Конищево, Хреновская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Эндауров Аполлон Григорьевич

Отец ребёнка: Эндауров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Эндауров Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Эндауров Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эндауров Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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