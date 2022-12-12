Эндаурова Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Эндауров Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Эндауров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1839 ст.
Дочь: Эндаурова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Эндауров Григорий Иванович
Конищево, Хреновская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1843
Сын: Эндауров Аполлон Григорьевич
Отец ребёнка: Эндауров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Эндауров Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Эндауров Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно