Эндауров Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Эндауров Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Эндаурова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
10.02.1839 ст.
Дочь: Эндаурова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Эндаурова Варвара Николаевна
Конищево, Хреновская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1843
Сын: Эндауров Аполлон Григорьевич
Мать ребёнка: Эндаурова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Эндауров Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Эндаурова Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно