Эндауров Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эндауров Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Эндауров Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Эндаурова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.1839 ст.

Дочь: Эндаурова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Эндаурова Варвара Николаевна

Конищево, Хреновская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Эндауров Аполлон Григорьевич

Мать ребёнка: Эндаурова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Эндауров Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Эндаурова Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эндаурова Варвара Николаевна

Смерть
Неизвестно
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