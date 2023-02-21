Эндаурова Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Эндауров Константин Аполлонович
Отец ребёнка: Эндауров Аполлон Григорьевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Эндаурова Лидия Аполлоновна
Отец ребёнка: Эндауров Аполлон Григорьевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Эндауров Александр Аполлонович
Отец ребёнка: Эндауров Аполлон Григорьевич
Рождение ребёнка
30.01.1869 ст.
Дочь: Эндаурова Елена Аполлоновна
Отец ребёнка: Эндауров Аполлон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно