Эндаурова Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эндаурова Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Эндауров Константин Аполлонович

Отец ребёнка: Эндауров Аполлон Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Эндаурова Лидия Аполлоновна

Отец ребёнка: Эндауров Аполлон Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Эндауров Александр Аполлонович

Отец ребёнка: Эндауров Аполлон Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1869 ст.

Дочь: Эндаурова Елена Аполлоновна

Отец ребёнка: Эндауров Аполлон Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эндауров Аполлон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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