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Фуното/Фонотов/Баркэт Иван Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

Около 1822 г.р.

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич

Мать: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
20.07.1867

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1867

Жена: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
16.10.1869

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.04.1872

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.08.1874

Дочь: Пичахчи Мария Ивановна

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.05.1877

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.01.1880

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1883

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
15.01.1886

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
11.05.1890

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Иванович

Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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