Фуното/Фонотов/Баркэт Иван Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Рождение
Около 1842
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
20.07.1867
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Иванович
Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1867
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
16.10.1869
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.04.1872
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.08.1874
Дочь: Пичахчи Мария Ивановна
Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.05.1877
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.01.1880
Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1883
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Иванович
Мать ребёнка: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
15.01.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
11.05.1890
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно