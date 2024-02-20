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Фуното/Фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

1813

Дата смерти

06.07.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Сергей Саввич

Мать: Фуноту Мария

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Запись о смерти 71 год,м/к 1882г.лист-88,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Чолпан Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
01.03.1863

Сын: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна

Смерть
06.07.1882
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-88,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-4.
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