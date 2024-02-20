Фуното/Фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения1813
Дата смерти06.07.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1813
Отец: Фуното/фонотов/баркэт Сергей Саввич
Мать: Фуноту Мария
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Запись о смерти 71 год,м/к 1882г.лист-88,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1840
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1842
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Чолпан Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
01.03.1863
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1882
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-88,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-4.