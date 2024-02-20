Фуното/Фонотов/ Баркэт Яков Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти17.10.1875
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
17.10.1875
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /