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Фуното/Фонотов/ Баркэт Яков Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

17.10.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич

Мать: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
17.10.1875
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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