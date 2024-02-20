Фуното/Фонотова/ Баркэт (Поликарпова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/ Баркэт (Поликарпова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

13.10.1906

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Чолпан Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
01.03.1863

Сын: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич

Смерть
13.10.1906
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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