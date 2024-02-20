Фуното/Фонотова/ Баркэт (Поликарпова) Евдокия Михайловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти13.10.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1840
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1842
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Чолпан Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
01.03.1863
Сын: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1906
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /