Фуното/Фонотов/ Андрей Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1850
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
30.10.1872
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Фуното/фонотов/ Федор Андреевич
Мать ребёнка: Фунуто/фонотова/ Просковья Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.01.1875
Сын: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич
Мать ребёнка: Фунуто/фонотова/ Просковья Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
29.07.1877
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Фунуто/фонотова/ Просковья Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно