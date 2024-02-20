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Фуното/Фонотов/ Федор Андреевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

10.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич

Мать: Фунуто/фонотова/ Просковья Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
10.12.1973
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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