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(Фуното/Фонотов/) Екатерина Андреевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

29.07.1877

Дата смерти

26.01.1878

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1877

Отец: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич

Мать: Фунуто/фонотова/ Просковья Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
26.01.1878
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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