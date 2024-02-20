Фуното/Фонотов/ Христофор Андреевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.10.1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.06.1900
Дочь: Устинья Христофоровна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
22.12.1902
Сын: Фуното/фонотов/ Петр Христофорович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
22.10.1905
Дочь: Мария Христофоровна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Анастасия Христофоровна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.12.1908
Сын: Фуното/фонотов/ Савва Христофорович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
05.05.1912
Сын: Фуното/фонотов/ Николай Христофорович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
15.02.1916
Дочь: Параскева Христофоровна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно