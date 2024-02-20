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Фуното/Фонотов/ Христофор Андреевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875

Отец: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич

Мать: Фунуто/фонотова/ Просковья Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.10.1897

Жена: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.06.1900

Дочь: Устинья Христофоровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
22.12.1902

Сын: Фуното/фонотов/ Петр Христофорович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
22.10.1905

Дочь: Мария Христофоровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Анастасия Христофоровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.12.1908

Сын: Фуното/фонотов/ Савва Христофорович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
05.05.1912

Сын: Фуното/фонотов/ Николай Христофорович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
15.02.1916

Дочь: Параскева Христофоровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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