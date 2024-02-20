(Фуното/Фонотова/) Анастасия Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуното/Фонотова/) Анастасия Христофоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

22.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1906

Отец: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич

Мать: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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