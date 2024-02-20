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Фуното/Фонотов/Баркэт Сергей Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

1779

Дата смерти

Около 1844

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1779

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: Фуноту Мария

Бракосочетание
До 1803

Жена: Фуноту Мария

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1805

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Фуноту Мария

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Фуноту Мария

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Фуноту Мария

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1813

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Фуноту Мария

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Запись о смерти 71 год,м/к 1882г.лист-88,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Фуноту Мария

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Фуноту Мария

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: София Сергеевна

Мать ребёнка: Фуноту Мария

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Около 1844
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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