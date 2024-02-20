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Фуното/Фонотов/ Баркэт Константин Сергеевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Около 1812

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Сергей Саввич

Мать: Фуноту Мария

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Около 1812
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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