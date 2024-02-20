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(Фуното/Фонотова/Баркэт) София Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.05.1877

Дата смерти

21.11.1879

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1877

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Мать: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
21.11.1879
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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