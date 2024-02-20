(Фуното/Фонотова/Баркэт) Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуното/Фонотова/Баркэт) Василиса Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

16.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1869

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Мать: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
20.01.1886

Муж: Джавлах / Чавлах / Косьма Кириллович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1904

Сын: Джавлах / Чавлах / Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Косьма Кириллович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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