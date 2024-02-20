(Фуното/Фонотова/Баркэт) Василиса Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения16.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1869
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
20.01.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1904
Сын: Джавлах / Чавлах / Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Джавлах / Чавлах / Косьма Кириллович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно