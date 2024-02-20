Фуното/Фонотов/Баркэт Василий Иванович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Александровский уезд
Дата рождения01.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880
Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд
Бракосочетание
06.02.1902
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
06.12.1902
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-102,зап.-86,ГАДО,Ф - 426-1-9
Рождение ребёнка
22.12.1903
Дочь: Христина Васильевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
08.07.1905
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
25.09.1906
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
20.03.1908
Дочь: Феодора Васильевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.08.1909
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
04.10.1910
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
12.02.1912
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Васильевич Мл.
Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
05.04.1913
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно