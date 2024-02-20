Фуното/Фонотов/Баркэт (Хавалджи) Евфимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/Баркэт (Хавалджи) Евфимия Михайловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

13.10.1906

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Хавалджи Михаил

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
06.02.1902

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
06.12.1902

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Всильевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-102,зап.-86,ГАДО,Ф - 426-1-9
Рождение ребёнка
22.12.1903

Дочь: Христина Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
08.07.1905

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Федор Васильевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
25.09.1906

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
13.10.1906
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Рождение ребёнка
20.03.1908

Дочь: Феодора Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.08.1909

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Иван Васильевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
04.10.1910

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
12.02.1912

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Васильевич Мл.

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
05.04.1913

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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