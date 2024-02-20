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Фуното/Фонотов/Баркэт Николай Всильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

06.12.1902

Дата смерти

10.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1902

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Мать: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-102,зап.-86,ГАДО,Ф - 426-1-9
Смерть
10.03.1903
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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