Фуното/Фонотов/ Баркэт Иван Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения07.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1909
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Военная награда
06.04.1985
УССР Донецкая обл.Новоселковский р-н с.Красная Поляна
Юбилейное награждение орден Великой отечественной войны 2-й ст«
Смерть
Неизвестно