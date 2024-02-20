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Фуното/Фонотов/ Баркэт Иван Васильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

07.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1909

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович

Мать: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Военная награда
06.04.1985
УССР Донецкая обл.Новоселковский р-н с.Красная Поляна
Юбилейное награждение орден Великой отечественной войны 2-й ст«
Смерть
Неизвестно
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