Пичахчи (Фуното/Фонотова/Баркэт) Мария Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1874
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
23.05.1894
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно