Пичахчи (Фуното/Фонотова/Баркэт) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичахчи (Фуното/Фонотова/Баркэт) Мария Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1874

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Мать: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
23.05.1894

Муж: Пичахчи Николай Ильич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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