Пичахчи Николай Ильич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Пичахчи Илья Иванович
Мать: Пичахчи Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
23.05.1894
Жена: Пичахчи Мария Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно