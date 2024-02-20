Пичахчи Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичахчи Николай Ильич

Пичахчи Николай Ильич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Пичахчи Илья Иванович

Мать: Пичахчи Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
23.05.1894

Жена: Пичахчи Мария Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close