Ушмаев Парфен Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев Парфен Константинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

01.08.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Ушмаев Константин Андреев

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Бангина Наталья Парфенова

Мать ребёнка: Ушмаева Мария Максимова?

Рождение ребёнка
24.02.1834

Сын: Ушмаев Прокофий Парфенов

Мать ребёнка: Ушмаева Мария Максимова?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Мария Максимова?

Смерть
01.08.1876
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
от старости | Казанско-Богородская церковь,
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