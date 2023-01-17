Ушмаев Парфен Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти01.08.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Ушмаев Константин Андреев
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Бангина Наталья Парфенова
Мать ребёнка: Ушмаева Мария Максимова?
Рождение ребёнка
24.02.1834
Мать ребёнка: Ушмаева Мария Максимова?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушмаева Мария Максимова?
Смерть
01.08.1876
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
от старости | Казанско-Богородская церковь,