Бангина (Ушмаева) Наталья Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
05.06.1850
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
31.12.1853
Отец ребёнка: Бангин Антон Дмитриев
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Бангин Антон Дмитриев
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Бангин Антон Дмитриев
Рождение ребёнка
1863
Сын: Бангин Петр Антонов
Отец ребёнка: Бангин Антон Дмитриев
Рождение ребёнка
01.01.1870
Сын: Бангин Георгий (Егор) Антонов
Отец ребёнка: Бангин Антон Дмитриев
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
09.08.1872
Дочь: Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Бангин Антон Дмитриев
Смерть
Неизвестно