Бангина (Ушмаева) Наталья Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бангина (Ушмаева) Наталья Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Ушмаев Парфен Константинов

Мать: Ушмаева Мария Максимова?

Бракосочетание
05.06.1850

Муж: Бангин Антон Дмитриев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
31.12.1853

Сын: Бангин Игнатий Антонович

Отец ребёнка: Бангин Антон Дмитриев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бангин Стефан Антонов

Отец ребёнка: Бангин Антон Дмитриев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бангин Максим Антонович

Отец ребёнка: Бангин Антон Дмитриев

Рождение ребёнка
1863

Сын: Бангин Петр Антонов

Отец ребёнка: Бангин Антон Дмитриев

Рождение ребёнка
01.01.1870

Сын: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Отец ребёнка: Бангин Антон Дмитриев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
09.08.1872

Дочь: Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Бангин Антон Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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