село Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Новая Бинарадка

Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2058Новая Бинарадка, с. удел.при рч. Бинарадке.501121110201202Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Ново-Бинарадская волость
1257. Нв. Бинарадка, село бывшее удельное, при речке Аврале, дворов 359, жителей 2186, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, лавк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Ново-Бинарадская волость
село Новая-Бинарадка28412255781470387143418212[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Ставропольский уезд, Ново-Бинарадская волость
С. Новая-Бинарадка. Б. Удел. Мордва и рус. Прав.1059Р. Бинарадка1205561617941910

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Ставропольский район
57081Новая Бинарадкасело53°48'с.ш.49°55'в.д.N-39-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Ставропольский муниципальный район, Сельское поселение Новая Бинарадка
36640433101с Новая Бинарадкасело

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