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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2058Новая Бинарадка, с. удел.при рч. Бинарадке.501121110201202Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1257. Нв. Бинарадка, село бывшее удельное, при речке Аврале, дворов 359, жителей 2186, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, лавк Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Новая-Бинарадка28412255781470387143418212[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Новая-Бинарадка. Б. Удел. Мордва и рус. Прав.1059Р. Бинарадка12055—61617941910
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57081Новая Бинарадкасело53°48'с.ш.49°55'в.д.N-39-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36640433101с Новая Бинарадкасело