Бангин Георгий (Егор) Антонов
Место рождения
Дата рождения01.01.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1870
Отец: Бангин Антон Дмитриев
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Бангина Агапия Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Бангина Агапия Алексеевна
Рождение ребёнка
29.09.1903
Дочь: Покарева Пераскева Егоровна
Мать ребёнка: Бангина Агапия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Егоровна
Мать ребёнка: Бангина Агапия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно