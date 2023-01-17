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Бангин Георгий (Егор) Антонов

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1870

Отец: Бангин Антон Дмитриев

Мать: Бангина Наталья Парфенова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Бангина Агапия Алексеевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бангин Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Бангина Агапия Алексеевна

Рождение ребёнка
29.09.1903

Дочь: Покарева Пераскева Егоровна

Мать ребёнка: Бангина Агапия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Егоровна

Мать ребёнка: Бангина Агапия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бангина Агапия Алексеевна

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