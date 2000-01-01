Бангина (Ушмаева) Агапия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бангина (Ушмаева) Агапия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1876

Отец: Ушмаев Алексей Иванов

Мать: Ушмаева Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бангин Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Рождение ребёнка
29.09.1903

Дочь: Покарева Пераскева Егоровна

Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Егоровна

Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Смерть
Неизвестно
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