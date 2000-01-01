Бангина (Ушмаева) Агапия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1876
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов
Рождение ребёнка
29.09.1903
Дочь: Покарева Пераскева Егоровна
Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Егоровна
Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов
Смерть
Неизвестно