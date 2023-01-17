Ушмаев Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Ушмаев Иван Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1875
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
10.02.1876
Дочь: Бангина Агапия Алексеевна
Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Христинья
Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.12.1881
Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.08.1884
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Тимофеевна
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно