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Ушмаев Алексей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ушмаев Иван Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1875

Жена: Ушмаева Анастасия Тимофеевна

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
10.02.1876

Дочь: Бангина Агапия Алексеевна

Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Христинья

Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.12.1881

Сын: Ушмаев Стефан Алексеев

Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.08.1884

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Тимофеевна

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушмаев Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Ушмаева Анастасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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