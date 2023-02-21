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(Ушмаева) Христинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ушмаев Алексей Иванов

Мать: Ушмаева Анастасия Тимофеевна

Смерть
1882
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