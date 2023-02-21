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(Ушмаева) Христинья
(Ушмаева) Христинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1880
Дата смерти
1882
Пол
Женский
Отец
Ушмаев Алексей Иванов
1857 г.р.
Мать
Ушмаева (Живаева) Анастасия Тимофеевна
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Ушмаев Алексей Иванов
Мать:
Ушмаева Анастасия Тимофеевна
Смерть
1882
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