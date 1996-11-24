Покарева (Бангина) Пераскева Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1903
Рождение ребёнка
26.11.1926
Дочь: Лушкина Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Покарев Николай Алексеевич
Рассвет,Ставропольский р-он, Самарская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1935
Дочь: Лапаева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Покарев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Покарев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно