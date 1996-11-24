Покарева (Бангина) Пераскева Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покарева (Бангина) Пераскева Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1926 г.р.
1935 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1903

Отец: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Мать: Бангина Агапия Алексеевна

Рождение ребёнка
26.11.1926

Дочь: Лушкина Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Покарев Николай Алексеевич

Рассвет,Ставропольский р-он, Самарская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1935

Дочь: Лапаева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Покарев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1944

Сын: Покарев Петр Николаев

Отец ребёнка: Покарев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покарев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покарев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покарев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покарев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покарев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покарев Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покарев Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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