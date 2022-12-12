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Покарев Николай Алексеевич

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

1926 г.р.
1935 г.р.
1944 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.04.1904

Отец: Покарев Алексей Иванович

Мать: Покарева Варвара Петровна

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
26.11.1926

Дочь: Лушкина Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Покарева Пераскева Егоровна

Рассвет,Ставропольский р-он, Самарская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1935

Дочь: Лапаева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Покарева Пераскева Егоровна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Покарев Петр Николаев

Мать ребёнка: Покарева Пераскева Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покарева Пераскева Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покарева Пераскева Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покарева Пераскева Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покарева Пераскева Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покарева Пераскева Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покарева Пераскева Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покарева Пераскева Егоровна

Смерть
Неизвестно
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