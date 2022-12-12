Покарев Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.04.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1904
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
26.11.1926
Дочь: Лушкина Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Покарева Пераскева Егоровна
Рассвет,Ставропольский р-он, Самарская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1935
Дочь: Лапаева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Покарева Пераскева Егоровна
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: Покарева Пераскева Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно