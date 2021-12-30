Лапаева (Покарева) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаева (Покарева) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1935

Дата смерти

30.12.2021

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1935

Отец: Покарев Николай Алексеевич

Мать: Покарева Пераскева Егоровна

Бракосочетание
25.04.1960

Муж: Лапаев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапаев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапаев Василий Алексеевич

Смерть
30.12.2021
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