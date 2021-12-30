Лапаева (Покарева) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1935
Дата смерти30.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1935
Бракосочетание
25.04.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапаев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапаев Василий Алексеевич
Смерть
30.12.2021