Лапаев Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаев Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1936

Отец: Лапаев Алексей Кузьмич

Мать: Лапаева Евдокия Васильевна

Бракосочетание
25.04.1960

Жена: Лапаева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапаева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапаева Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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