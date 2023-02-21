Лапаев Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1936
Отец: Лапаев Алексей Кузьмич
Бракосочетание
25.04.1960
Жена: Лапаева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапаева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапаева Лидия Николаевна
Смерть
Неизвестно