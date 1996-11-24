Лушкина (Покарева) Матрена Николаевна
Место рожденияРассвет,Ставропольский р-он, Самарская губерния
Дата рождения26.11.1926
Дата смерти24.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926
Рассвет,Ставропольский р-он, Самарская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1951
Новый Буян, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
16.11.1952
Новый Буян, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
13.07.1959
Новый Буян, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1962
Новый Буян, Самарская область, Россия
Смерть
24.11.1996
Новый Буян, Самарская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Новый Буян