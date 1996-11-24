Лушкина (Покарева) Матрена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушкина (Покарева) Матрена Николаевна

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Место рождения

Рассвет,Ставропольский р-он, Самарская губерния

Дата рождения

26.11.1926

Дата смерти

24.11.1996

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926

Отец: Покарев Николай Алексеевич

Мать: Покарева Пераскева Егоровна

Рассвет,Ставропольский р-он, Самарская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лушкин Николай Фёдорович

Новый Буян, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
16.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лушкин Николай Фёдорович

Новый Буян, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
13.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лушкин Николай Фёдорович

Новый Буян, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лушкин Николай Фёдорович

Новый Буян, Самарская область, Россия
Смерть
24.11.1996
Новый Буян, Самарская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Новый Буян
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