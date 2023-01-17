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Лушкин Николай Фёдорович

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Место рождения

Новоникольское, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

25.05.1924

Дата смерти

29.12.1993

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1924

Отец: Лукшин Федор Никитович

Мать: Лукшина Евдокия Кириловна

Новоникольское, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лушкина Матрена Николаевна

Новый Буян, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
16.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лушкина Матрена Николаевна

Новый Буян, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
13.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лушкина Матрена Николаевна

Новый Буян, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лушкина Матрена Николаевна

Новый Буян, Самарская область, Россия
Смерть
29.12.1993
Новый Буян, Самарская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Новый Буян
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