Лушкин Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения25.05.1924
Дата смерти29.12.1993
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1924
Отец: Лукшин Федор Никитович
Рождение ребёнка
24.01.1951
Новый Буян, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
16.11.1952
Новый Буян, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
13.07.1959
Новый Буян, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1962
Новый Буян, Самарская область, Россия
Смерть
29.12.1993
Новый Буян, Самарская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Новый Буян