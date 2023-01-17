Бангин Антон Дмитриев
Место рожденияДеревня Новое Еремкино
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Бангин Дмитрий Михайлов
Мать: Акулина Данилова
Деревня Новое Еремкино
Бракосочетание
05.06.1850
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
31.12.1853
Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Бангин Петр Антонов
Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова
Рождение ребёнка
01.01.1870
Сын: Бангин Георгий (Егор) Антонов
Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
09.08.1872
Дочь: Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова
Смерть
Неизвестно