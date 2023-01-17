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Бангин Антон Дмитриев

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Место рождения

Деревня Новое Еремкино

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Бангин Дмитрий Михайлов

Мать: Акулина Данилова

Деревня Новое Еремкино
Бракосочетание
05.06.1850

Жена: Бангина Наталья Парфенова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
31.12.1853

Сын: Бангин Игнатий Антонович

Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бангин Стефан Антонов

Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бангин Максим Антонович

Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Бангин Петр Антонов

Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова

Рождение ребёнка
01.01.1870

Сын: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
09.08.1872

Дочь: Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова

Смерть
Неизвестно
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