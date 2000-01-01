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Ушмаева Мария Максимова?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Бангина Наталья Парфенова

Отец ребёнка: Ушмаев Парфен Константинов

Рождение ребёнка
24.02.1834

Сын: Ушмаев Прокофий Парфенов

Отец ребёнка: Ушмаев Парфен Константинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев Парфен Константинов

Смерть
Неизвестно
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