Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ушмаев Парфен Константинов
Отец ребёнка: Ушмаев Константин Андреев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ушмаев Фрол Константинович
Отец ребёнка: Ушмаев Константин Андреев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ушмаев Иван Константинович
Отец ребёнка: Ушмаев Константин Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно