Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ушмаев Парфен Константинов

Отец ребёнка: Ушмаев Константин Андреев

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ушмаев Фрол Константинович

Отец ребёнка: Ушмаев Константин Андреев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ушмаев Иван Константинович

Отец ребёнка: Ушмаев Константин Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев Константин Андреев

Смерть
Неизвестно
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