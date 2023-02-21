Ушмаев Константин Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ушмаев Парфен Константинов
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ушмаев Фрол Константинович
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ушмаев Иван Константинович
Мать ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Смерть
1843