Ушмаев Константин Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев Константин Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ушмаев Парфен Константинов

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ушмаев Фрол Константинович

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ушмаев Иван Константинович

Мать ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Смерть
1843
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