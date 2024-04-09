Пенькова (Болихова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Болихова) Мария Михайловна

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Место рождения

Лапино, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

14.04.1913

Дата смерти

08.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1913

Отец: Болихов Михаил Григорьевич

Мать: Болихова Татьяна Фёдоровна

Лапино, Медынский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
05.02.1932

Муж: Тихонов Александр Максимович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
22.06.1932

Муж: Тихонов Александр Максимович

Рождение ребёнка
13.03.1937

Дочь: Балакирева (Пенькова) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Пеньков Василий Павлович

Бракосочетание
03.08.1937

Муж: Пеньков Василий Павлович

Рождение ребёнка
21.04.1938

Дочь: Панфилова (Пенькова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Пеньков Василий Павлович

Красково, Люберцы, Московская область
Смерть
08.04.1986
Малаховка, Люберцы, Московская область
умерла в больнице им.Склифосовского

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