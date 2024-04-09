Пенькова (Болихова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.04.1913
Дата смерти08.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1913
Бракосочетание
05.02.1932
Москва, город федерального значения Москва
Развод
22.06.1932
Рождение ребёнка
13.03.1937
Дочь: Балакирева (Пенькова) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Пеньков Василий Павлович
Бракосочетание
03.08.1937
Рождение ребёнка
21.04.1938
Дочь: Панфилова (Пенькова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Пеньков Василий Павлович
Красково, Люберцы, Московская область
Смерть
08.04.1986
Малаховка, Люберцы, Московская область
умерла в больнице им.Склифосовского