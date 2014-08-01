Пенькова Раиса васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПенькова Раиса васильевна

Пенькова Раиса васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1937

Дата смерти

?.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1937

Отец: Пеньков Василий Павлович

Мать: Пенькова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
02.09.1964

Дочь: Балакирева Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Балакирев Евгений Петрович

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Балакирева Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Балакирев Евгений Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакирев Евгений Петрович

Смерть
?.08.2014
Малаховка, Люберцы, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close