Пенькова Раиса васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1937
Дата смерти?.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1937
Рождение ребёнка
02.09.1964
Дочь: Балакирева Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Балакирев Евгений Петрович
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Балакирева Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Балакирев Евгений Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.2014
Малаховка, Люберцы, Московская область