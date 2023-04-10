Балакирев Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балакирев Пётр
Мать: Балакирева Наталья
Рождение ребёнка
02.09.1964
Дочь: Балакирева Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Пенькова Раиса васильевна
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Балакирева Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Пенькова Раиса васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно