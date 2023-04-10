Балакирев Евгений Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалакирев Евгений Петрович

Балакирев Евгений Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балакирев Пётр

Мать: Балакирева Наталья

Рождение ребёнка
02.09.1964

Дочь: Балакирева Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Пенькова Раиса васильевна

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Балакирева Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Пенькова Раиса васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Раиса васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close