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Пеньков Василий Павлович

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Место рождения

Никольское, Фатежский уезд, Курская губерния

Дата рождения

17.10.1906

Дата смерти

30.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1906

Отец: Пеньков Павел Иванович

Мать: Пенькова Евдокия Яковлевна

Никольское, Фатежский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Пеньков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Фатежский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1937

Дочь: Пенькова Раиса васильевна

Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна

Бракосочетание
03.08.1937

Жена: Пенькова Мария Михайловна

Москва, Сокольники
Рождение ребёнка
21.04.1938

Дочь: Панфилова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна

Красково, Люберцы, Московская область
Смерть
30.08.1985
Красково, Люберцы, Московская область
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