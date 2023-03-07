Пеньков Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения17.10.1906
Дата смерти30.08.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1906
Отец: Пеньков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пеньков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1937
Дочь: Пенькова Раиса васильевна
Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна
Бракосочетание
03.08.1937
Москва, Сокольники
Рождение ребёнка
21.04.1938
Дочь: Панфилова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Пенькова Мария Михайловна
Смерть
30.08.1985