Панфилова Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Ольга Васильевна

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Место рождения

Красково, Люберцы, Московская область

Дата рождения

21.04.1938

Дата смерти

29.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1938

Отец: Пеньков Василий Павлович

Мать: Пенькова Мария Михайловна

Красково, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
03.06.1961

Муж: Панфилов Вячеслав Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.12.1962

Дочь: Антипова Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Панфилов Вячеслав Егорович

Рождение ребёнка
29.04.1970

Дочь: Панфилова Наталья Вячеславна

Отец ребёнка: Панфилов Вячеслав Егорович

Смерть
29.04.2014
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