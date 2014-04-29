Панфилова Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1938
Дата смерти29.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1938
Бракосочетание
03.06.1961
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.12.1962
Дочь: Антипова Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Панфилов Вячеслав Егорович
Рождение ребёнка
29.04.1970
Дочь: Панфилова Наталья Вячеславна
Отец ребёнка: Панфилов Вячеслав Егорович
Смерть
29.04.2014